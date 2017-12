El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras una serie de nuevas denuncias y reproches por parte de decenas políticos y activistas, así como un organismo de control público del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esta semana 72 congresistas federales enviaron una misiva a DHS y al Departamento de Justicia en la que expresan su preocupación ante las múltiples acusaciones de abuso sexual, abusos físicos y acoso en los centros de detención para inmigrantes.

Los políticos se quejaron, además, de que el Gobierno no está investigando debidamente los reportes de los afectados, por lo que pidieron se establezca un comité especial que indague la situación.

En la carta, los congresistas pidieron también que DHS haga públicas las quejas de abusos sexuales en las cárceles de ICE y la Oficina de Seguridad Fronteriza (CBP) en no más de 90 días.

A los legisladores federales se suma mismo inspector general en funciones, John V. Kelly, que en un informe critica varios de los centros de detención de ICE por el trato que reciben los indocumentados detenidos.

De acuerdo con un informe publicado por el Washington Post, Kelly, que apenas asumió este cargo hace un par de semanas, ha identificado una serie de fallas en las prisiones de ICE.

El alto funcionario lamentó que, por ejemplo, se le impide a los detenidos tomar café o a los musulmanes hacer sus tradicionales rezos.

Según Kelly, muchos de los custodios no son profesionales en su trabajo y deliberadamente tratan mal a los reclusos, cuando se supone que esas cárceles no son para castigar, pues muchos de los internos no han cometido delitos, sino solo faltas relacionadas con la ley de inmigración.

El Centro de Detención de Stewart, a más de tres horas al sureste de Atlanta, es una de las cárceles de ICE más criticadas. De hecho, hay grupos proinmigrantes que llevan años exigiendo el cierre de este precinto porque aseguran que continuamente viola los derechos humanos de los extranjeros.

La abogada y activista Azadeh Shahshahani, de Project South, con sede en Atlanta, cree que la muerte de Jean Jiménez, un joven panameño que al parecer se suicidó hace siete meses, pudo ser evitada. El inmigrante fue sometido a confinamiento solitario durante tres semanas.

MundoHispánico buscó la reacción de Inmigración con respecto a estos alegatos y la agencia se limitó a decir que por cuestiones de privacidad no podía dar detalles de los casos que están siendo investigados.

Sin embargo, ICE sí aseguró a este medio que cumple con todos los estándares de salubridad y que ofrece una alimentación variada, por lo que siempre ha salido bien calificada cuando les hacen inspecciones rutinarias a pesar de que siempre son sorpresivas.

Sostuvo además que jamás le niegan la atención médica a quien la requiere, lo que contradice muchas querellas de los internos y de sus familiares.