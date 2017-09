La crisis por el huracán María en Puerto Rico se agudiza y la situación es tan tensa, que no hay espacio ni para las personas con impedimentos físicos, quienes han tenido que esperar por largas horas, sin importar las consecuencias para su salud.

Benjamín Colón llegó a las 5:30 de la mañana a una gasolinera en Río Hondo, Bayamón, en busca de gasolina para el generador de energía eléctrica y así poder cargar una prótesis electrónica que le permite caminar, pero lo que consiguió fueron gritos de quienes esperaban en la interminable fila.

“Tengo 40 años de amputado, yo no puedo estar mucho tiempo sentado o parado… sin electricidad mi prótesis no funciona y me duele caminar, no es justo lo que está pasando”, aseguró Colón, quién es veterano de la guerra de Vietnam.

Benjamín Colón tiene más de 40 años con un impedimento físico, pero no consigue trato prioritario.

Los afectados que esperaban en la fila gritaban que estaban en crisis y que no era momento de hacer diferencias, que todos estaban necesitados y que habían llegado desde el día anterior para conseguir algo de combustible.

FOTO: Carlos Moreno/MH

“Yo vivo solo en mi casa, necesito tener mi prótesis cargada para hacer todo, y sin gasolina no podré encender mi planta eléctrica”, dijo a MundoHispánico el hombre que vive en Toa Baja, una de las zonas más afectadas por el huracán María.

Unas cuantas millas de distancia de allí, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, Sol Atorre luchaba por lograr conseguir un vuelo para salir de la isla y continuar su tratamiento contra el cáncer.

“Esto es muy duro, no he dormido desde que pasó el huracán, necesito oxígeno para poder dormir, ya me han cancelado cuatro vuelos y a pesar que he mostrado todos mis diagnósticos no me han dado prioridad”, dijo la mujer que perdió su seno izquierdo en su lucha contra la enfermedad, que tiene en estado avanzado.

Este martes Atorre finalmente consiguió pasaje en un vuelo con destino a Atlanta, para tomar una conexión a Nueva York, donde planea seguir su tratamiento en compañía de familiares.

La mujer mareada y débil por el fuerte calor y tras sufrir una caída en la terminal aérea, declaró a MundoHispánico que “no fue fácil, tuve que quedarme en el aeropuerto afuera desde el lunes, porque para llegar de mi casa al aeropuerto me cobraron 100 dólares y ya no tenía dinero para regresar y luego volver a venir”.

Carlos Moreno enviado especial de MundoHispanico