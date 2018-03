Jayden Pérez: El pequeño héroe que repartió 1,000 juguetes para los niños de Puerto Rico (VIDEO)

Jayden Pérez, un niño puertorriqueño de nueve años residente en Nueva Jersey, se ha convertido en un auténtico héroe luego de que lograra recolectar cerca de 1,000 juguetes y los llevara a la isla de Puerto Rico para obsequiarlos a los niños que sufrieron los estragos del huracán María.

Según contó en entrevista a MundoHispánico, todo comenzó cuando tras el paso del fenómeno atmosférico por la isla en septiembre, Jayden sintió el deseo de donar sus propios juguetes.

“Después Día de Acción de Gracias él quería donar sus juguetes pero yo le dije que no eran suficientes porque son muchos niños los que tienen necesidad en Puerto Rico”, explicó su madre Ana Rosado.

Fue entonces cuando decidieron hacer un ‘Toy Drive’ en la casa para todo el que quisiera donar y traer juguetes.

“Vino mucha gente maravillosa a traer juguetes y el niño colectó 1,100 juguetes”, dijo Rosado.

La madre del pequeño ‘héroe de los juguetes’ contó que además abrieron una cuenta en ‘GoFundMe’ para enviar lo juguetes y que también lograron reunir cerca de 10,000 dólares.

“Llegamos a Puerto Rico el 18 de enero. Nuestro plan era ir el Día de los Reyes para regalarlos ese día pero hubo una nevada y el vuelo se canceló”, detalló Rosado.

La familia entonces llegó a la isla en el 18 de enero. En la misión iban el pequeño Jayden, su mamá, papá y tía.

“Llegamos y repartimos todos los juguetes en los pueblos de Naranjito, Arecibo, Gurabo, Toa Alta, Toa Baja Manatí, Ponce y repartimos todo”, narró Rosado.

La tarea de llevar los juguetes no fue fácil. Pero junto con el dinero que recogieron y una ayuda de aerolíneas Delta, lograron transportar la mercancía. Ya en la isla, amigos se ofrecieron a guardar los juguetes en un almacén. Y una vez que llegó la familia, rentaron un camión por tres días para mover los juguetes de un pueblo a otro.

Sin embargo, estando en la isla, Jayden se dio cuenta de otra necesidad. La madre relató que el ‘pequeño héroe’ vio que habían muchos animales abandonados y sin tener qué comer.

“Entonces cuando llegamos aquí a casa, hablando me dice: “Mami, quiero enviar comida”. Me dije: “Oh My God, Jayden””, contó Rosado.

Pero Rosado hizo caso a su hijo. Recordó que una amiga de la familia iba a recoger más cosas para Puerto Rico “porque el país todavía necesita ayuda y se ofreció a llevar lo que recogieran”.

Así las cosas, cuando Jayden cumplió nueve años recientemente, usó el dinero que le regalaron para ir a ‘Petco’ y comprar comida para los animales realengos de la isla.

“Nos fuimos a comprar mucha mucha comida para los perros, los gatos y los gallos”, explicó la mamá.

La familia espera que la comida para los animales sea repartida este mes de abril.

Para Jayden, se trató de simplemente de ayudar a su prójimo: “Sentí que tenía que ayudar a los niños. Me sentí mal porque las Navidades estaban cerca, y yo sabía que tenía regalos, pero quizá los niños de allá no”, explicó el ‘pequeño héroe’.

“Me sentí muy feliz cuando les di los juguetes”, agregó.

La iniciativa fue una gran enseñanza. No solo para Jayden, sino para sus padres.

“Como mamá yo me siento bien orgullosa. No pensé que el iba a tener un corazón tan grande. De esta experiencia yo he aprendido. En este mundo pasan muchas cosas y hay mucha gente egoísta pero uno uniéndose y ayudando saldremos pa’ lante. Si él quiere ayudar yo tengo que apoyarlo. Es difícil pero hay que enseñarlo, porque él a la vez me enseña a mí”, reflexionó Rosado.

Y esta no será la única ocasión, Jayden espera regresar a la isla con más recursos y obsequios próximamente.