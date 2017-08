Ivanka Trump le da ‘lección’ a su padre, tras los ataques

Mientras que el propio presidente Donald Trump, fue criticado por publicar un mensaje ambiguo en el que no condenaba la violencia nazi, su hija Ivanka hizo todo lo contrario y le dio una “lección”.

Ivanka tuvo una mejor selección de palabras que su padre a la hora de condenar la violencia racista en Charlottesville, Virginia.

“No debe haber sitio en la sociedad para el racismo, el supremacismo blanco y los neonazis”, dijo Ivanka el domingo por medio de Twitter.

La hija del presidente pidió unidad al pueblo estadounidense en un trino posterior.

Las palabras de Ivanka vienen después que su padre fuera criticado por sus declaraciones sobre los hechos que dejaron tres muertos. El presidente dijo que la violencia tuvo “varios responsables” pese a que una de las víctimas fue arrollada por un supremacista blanco.

Líderes políticos y de opinión han pedido a Donald Trump que mencione a los grupos neonazis directamente.

Ivanka se convirtió al judaismo al casarse con Jared Kushner. Los grupos supremacistas gritaron mensajes antisemitas durante una demostración el viernes en la noche.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis.

2:2 We must all come together as Americans — and be one country UNITED. #Charlottesville

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 de agosto de 2017