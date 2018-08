La hija y asesora del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, lanzó una dura crítica contra la política de tolerancia cero impulsada por la administración de su padre, y que derivó en la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos, reseñó el portal Politico.

En una conferencia organizada por Axios en Washington, Ivanka afirmó que la separación de niños de sus padres por parte de las autoridades migratorias fue un “punto bajo” para ella.

“Ese fue un punto bajo para mí también. Lo siento mucho y estoy muy en contra de la separación de familias y la desunión forzada de padres e hijos”, dijo.

Ivanka Trump on family separation: "I am very vehemently against family separation and the separation of parents and children." #Axios360 pic.twitter.com/Qi5UhbAaN7

Ivanka agregó que la inmigración es un tema complejo, al recordar que su madre Ivana creció en la Checoslovaquia comunista.

En ese sentido, señaló que la inmigración ilegal es un asunto muy complicado.

“No son problemas fáciles, son increíblemente difíciles y, como el resto del país, los experimento de forma muy emocional”, añadió.

En abril de este año, el fiscal general estadounidense Jeff Sessions anunció una política de tolerancia cero contra los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera sur.

La medida separó a los niños de los padres que llegaban a la frontera y los confinó en jaulas.

La política levantó críticas en Estados Unidos, organizaciones internacionales, y países como El Salvador, México y Guatemala.

La semana pasada, la administración reunificó a 1,442 niños con sus padres.

Sin embargo, se identificó a 2,551 niños víctimas de la política de separación de familias en la frontera.

La hija del mandatario también se apartó de la visión de su padre acerca de los medios de comunicación.

“He recibido informes sobre mí que sé que no son totalmente precisos, así que he tenido cierta sensibilidad sobre por qué las personas tienen preocupaciones y quejas, especialmente cuando se sienten atacadas”, declaró.

Sin embargo, añadió que no considera que la cobertura mediática imprecisa los convierta en enemigos del país.

Ivanka Trump: "No I do not feel that the media is the enemy of the people." #Axios360 pic.twitter.com/VF1TMflHLg

