Iowa prohíbe el aborto desde que se escuche el latido del feto

La gobernadora de Iowa Kim Reynolds promulgó el viernes una ley que prohíbe casi todos los abortos en ese estado, siempre que se detecte un latido del corazón del feto, por lo que es la prohibición más restrictiva de los Estados Unidos.

“Creo que toda vida inocente es preciosa y sagrada, y como gobernadora, me comprometí a hacer todo lo que esté a mi alcance para protegerla. Eso es lo que estoy haciendo”, dijo Reynolds.

"If death is determined when a heart stops beating, then doesn't a beating heart indicate life? For me, it is immoral to stop an innocent beating heart. For me, it is sickening to sell fetal body parts. For me, my faith leads me to protect every Iowan."https://t.co/y8Dn74sZgA

