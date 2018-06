Discapacitado e indocumentado, José Levis Gómez lleva más de tres años sin ser operado de una fractura en un brazo debido a su estatus migratorio y sus familiares no pueden pagar por una operación. Según Gómez, la fractura fue causada por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Gómez, originario de El Salvador, espera poder conseguir asilo humanitario después de cruzar la frontera huyendo de pandilleros que lo amenazaron de muerte.

Cuando solo era un bebé de nueve meses, Gómez fue diagnosticado con poliomielitis, una enfermedad que atrofió sus músculos y lo dejó discapacitado por el resto de su vida. Tras pasar por seis operaciones y estar sometido a tubos para poder hablar, su madre, que trabajaba en California como cuidadora de niños, pagó unos 10,500 dólares para que unos coyotes lo cruzaran a Estados Unidos junto a dos familiares en diciembre de 2014.

Sin embargo, cuando se aventuraron a cruzar la frontera por el río Grande, los coyotes vieron que los agentes de la Patrulla Fronteriza los habían descubierto y abandonaron a Gómez, su sobrina y su primo a la orilla del río.

“Les dije que venía a Estados Unidos por el problema que estaba pasando en El Salvador con los pandilleros y les conté lo que me había pasado”, dijo Gómez.

Los agentes fronterizos transportaron a Gómez a la Oficina del Sheriff en Brownsville, Texas. Al día siguiente fue llevado a un hospital cercano tras sufrir una fractura durante el traslado desde la frontera. Posteriormente, quedó en libertad dada su condición de discapacidad y su estado de salud.

“Cuando me llevaron al hospital me hicieron radiografías y los doctores les dijeron a los agentes de la Patrulla Fronteriza lo que yo tenía, ya estando en el hospital y sabiendo los agentes lo que me habían hecho y uno de ellos me dijo, hasta aquí llegamos, usted está libre”, explicó Gómez.

Con ayuda de los agentes de la Patrulla Fronteriza, Gómez llegó a una parada de autobús en Brownsville, donde tomó un autobús en dirección a Santa Ana, California, donde su hermano y su madre lo esperaban.

“Mi hermano dijo que venía lastimado y que los agentes de la Patrulla Fronteriza no lo habían tratado bien. Con ayuda de un abogado que nos recomendó un médico, le hicieron unas radiografías y nos dijo que teníamos un caso ya que su brazo estaba quebrado”, dijo José Alberto Gómez.

MundoHispánico contactó a la Patrulla Fronteriza (CBP) en Brownsville, Texas, quienes dijeron via email que no pueden comentar sobre el caso de Gómez por motivos de privacidad.

Después de varios intentos para imponer una demanda contra la Patrulla Fronteriza por negligencia y pelear por el asilo humanitario de Gómez, su abogado abandonó el caso y Gómez fue trasladado a la casa de su madre en Riverside, California, donde lo cuida las 24 horas.

Hace unos meses, una nueva abogada tomó su caso y está peleando para que reciba el asilo humanitario y obtenga beneficios médicos.

“Hay un remedio para inmigrantes indocumentados como José, ya que si vuelve a su país se enfrenta a amenazas de muerte de pandilleros y no puede defenderse dada su condición física y los numerosos problemas de salud a los que se enfrenta”, dijo la abogada Erika Roman.

Gómez tiene previsto asistir a corte el próximo 6 de noviembre; sin embargo, dado su estado de salud, podría no acudir a su cita, indicó su abogada.