Un inmigrante hispano denunció una presunta estafa laboral cometida por un estadounidense quien le robó más de 7 mil dólares luego de contratarlo para realizar trabajos de refacción y construcción en al menos cinco casas.

Vicente Pérez, un inmigrante mexicano radicado desde hace varios años en Indianápolis, Indiana, donde dirige una compañía de construcción, afirmó a MundoHispánico que fue subcontratado por la empresa Walterson Roofing, pero al parecer terminó siendo víctima de una estafa laboral.

“El gringo nos puso a hacer el trabajo duro y luego nos robó”, aseguró Vicente al referirse al presunto responsable, de quien solo dijo conocer su nombre: John.

El obrero hispano logró grabar videos de los trabajos que realizó su compañía y, además, registró varias conversaciones telefónicas que tuvo con el supuesto estafador, quien reconoció que le debía dinero y que firmó un contrato para solicitar sus servicios, pero ahora se niega a pagarlos.

“Yo no tengo dinero para darte, Vicente. Yo firmé a nombre de la empresa (Walterson Roofing), pero eso no significa nada”, se escuchó decir al estadounidense en uno de los audios, donde también aseguró que su empresa es una sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability Corporation, por sus siglas en inglés), lo que lo protegería de no tener que pagar nada en caso de que sea demandado.

“Entonces, yo puedo agarrar a la gente que yo quiera, no más me desaparezco y no les pago. Eso no es así”, respondió Vicente en el audio al que MundoHispánico tuvo acceso exclusivo.

Ya alterado, John replicó: “Si la compañía falla, eso (LCC) es lo que protege a la gente. Puedes hacer lo que sea, no me importa. Si quieres ve y págale a un abogado”.

Sobre el caso de presunta estafa laboral, Wilson Tomala, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hispana de Construcción de Georgia, aseveró que los argumentos que utiliza el contratista para no pagarle al mexicano son falsos.

“La idea de que sea una compañía estructurada como LLC (Limited Liability Corporation), no le da el derecho de no pagar”, enfatizó Wilson.

A su juicio, el hispano cuenta con las suficientes pruebas para incluso presentar una demanda.

“Lo importante es que haya un contrato. Y dependiendo de las leyes del estado, algo verbal junto a una demonstración de que el trabajo se hizo, es suficiente para argumentar el pago”, apuntó Wilson.

Sin embargo, comentó Vicente, la única solución que le ha asomado “el gringo” es que vuelva a trabajar con él, pero en otra empresa, donde finalmente sí le pagaría el trabajo.