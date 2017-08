Identifican como autor del atropello en Virginia a James Fields, de 20 años (FOTO)

Las autoridades estadounidenses han acusado formalmente de asesinato en segundo grado a James Alex Fields Jr., de 20 años y natural de Ohio, como el presunto autor del atropello de hoy en Charlottesville que causó un muerto y más de 20 heridos tras una marcha de supremacistas blancos.

Fields, de raza blanca, fue detenido poco después de arrollar a un grupo de personas que protestaban contra la marcha de blancos supremacistas “Unir a la derecha”, que tuvo lugar esta mañana en la ciudad, y donde se produjeron violentos choques entre manifestantes y opositores a ellos.

El joven veinteañero, residente en Maumee (Ohio), se encuentra detenido en la cárcel del condado de Albermarle-Charlottesville.

El jefe de policía de la ciudad, Al Thomas, afirmó en rueda de prensa que el atropello fue un acto premeditado.

Durante la caótica jornada, también se produjo un accidente de helicóptero de la policía estatal de Virginia en el que resultaorn muertos el piloto y un pasajero, fallecidos que las autoridades también han vinculado a la protestas.

The driver, identified by officials as James Alex Fields Jr., 20, has been detained https://t.co/KLcy8IC1Ue pic.twitter.com/TjeYAvG7We

— Los Angeles Times (@latimes) 13 de agosto de 2017