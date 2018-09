Un hombre que recibió innumerables insultos y burlas en las redes después de que lo grabaron en video afeitándose en su asiento en un tren que salía de la ciudad de Nueva York dijo que solo estaba tratando de verse limpio después de pasar días en un refugio para personas sin hogar.

Anthony Torres, de 56 años, dijo a The Associated Press que las personas que lo juzgan en las redes sociales no conocen la lucha por la que ha pasado en su vida.

“Mi vida está jodida. Esa es la razón por la que me estaba afeitando en el tren”, dijo Torres.

El video, publicado en Twitter, tuvo 2,4 millones de visitas el lunes por la tarde. Otro video mostró a Torres bien afeitado con una cerveza en la mano.

El trabajo de Torres por lucir más limpio se ganó su cuota de comentarios negativos en Internet, con insultos como “patán”, “animal” y “desagradable”. Otros elogiaron con humor su mano firme con una navaja de afeitar. Algunos advirtieron en contra de emitir juicios y sugirieron que las personas no conocían toda la historia.

La verdad, dijo Torres, es que el video lo tomaron en un momento vulnerablepara mi. Había estado sin hogar y se había quedado en un refugio en la ciudad de Nueva York. Él se acercó a su familia en busca de ayuda. Un hermano le dio dinero por un boleto de tren, que estaba utilizando para llegar a otro hermano en el sur de Nueva Jersey.

Man lathering up and shaving on New Jersey train "one of the strangest things I've seen" says commuter who caught the act on video https://t.co/fY56GZGuPs pic.twitter.com/0QnYCMpdaK

— Chicago Tribune (@chicagotribune) September 16, 2018