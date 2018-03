Una adolescente hispana del sur de Los Ángeles que perdió a su hermano por violencia armada conmovió a muchos el sábado durante la histórica Marcha por Nuestras Vidas de activismo juvenil, donde cientos de miles de jóvenes y sus simpatizantes salieron el sábado a las calles de varias ciudades de Estados Unidos para manifestarse contra la violencia derivada de las armas de fuego, prometiendo transformar su temor y duelo en un movimiento que “expulse con el voto” a los políticos que se oponen a los controles y exigir leyes más estrictas sobre las armas y las municiones.

“Soy un sobreviviente“, dijo a la multitud Edna Lizbeth Chávez, una estudiante de 17 años de la Escuela Secundaria Manual Arts: “He vivido en South L.A. toda mi vida y he perdido a muchos seres queridos por la violencia armada. Esto es normal. Normal hasta el punto que aprendí a evitar las balas antes de aprender a leer “.

Según el medio Huffington Post, Chávez reveló que su hermano, Ricardo, fue asesinado por una bala cuando estaba en la escuela secundaria, un acto violento que cambió para siempre la vida de su familia.

“También perdí a mi madre, a mi hermana y a mí misma con el trauma y ansiedad”, dijo. “Si la bala no me mató, esa ansiedad y ese trauma lo harán”. Llevo ese trauma a donde quiera que vaya “.

“Armar a los maestros no funcionará”, dijo Chávez. “Más seguridad en nuestras escuelas no funciona. Las políticas de cero tolerancia no funcionan. Nos hacen sentir como criminales. Deberíamos sentirnos fortalecidos y apoyados en nuestras escuelas “, explicó la joven.

"I have learned to duck from bullets before I learned how to read," Los Angeles student Edna Chavez says at #MarchForOurLives pic.twitter.com/oscPLrntLC

— MSNBC (@MSNBC) March 24, 2018