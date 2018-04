Una búsqueda que tardó décadas para dar con el asesino en serie de California conocido en inglés como el ‘Golden State Killer’ – a quien acusan de 12 homicidios, 45 violaciones sexuales y 120 robos de casa – pudo haber llegado a su fin, según informa el medio NBC News.

Joseph James DeAngelo, un expolicía de 72 años, fue arrestado anoche por autoridades en Sacramento bajo dos cargos de asesinato, informó la policía el miércoles.

“Hemos encontrado la aguja oculta entre la paja y estuvo todo este tiempo aquí en Sacramento”, declaró el Fiscal de Distrito de Sacramento, Anne Marie Schubert, en una conferencia de prensa junto al sheriff Scott Jones.

Jones agregó que obtuvieron unas muestras de ADN que confirmaron que DeAngelo era la persona que buscaban. DeAngelo fue detenido en su domicilio – una vivienda modesta en la localidad de Citrus Heights, California, destaca NBC News.

En la rueda de prensa también estuvo Bruce Harrington, cuyo hermano Keith Harrington y cuñada Patrice Harrington, fueron azotados hasta morir en agosto de 1980 en su domicilio en Dana Point, California.

El objetivo de localizarlo cobró urgencia temprano este año tras la publicación de un libro por Michelle McNamara sobre el caso titulado “I’ll Be Gone in the Dark”. La obra salió en febrero con la ayuda de su esposo.

Paul Holes, quien investigó el caso por décadas, dijo a NBC el mes pasado que el asesino seguía las coberturas de noticias sobre sus crímenes y que cambiaba de estrategias contra las victimas para evitar ser localizado.

“Supo ocultar su rastro muy bien”, confesó Holes. “Solo que no contó con las ventajas en tecnología para analizar el ADN”, agregó.

Con información del medio NBC News