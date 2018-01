Hay dos millones de dólares esperando por su dueño ahora mismo. Y nadie los ha ido a reclamar.

La cantidad tiene propietario y, según reportó el diario Primera Hora de Puerto Rico, se encuentra en la isla. Solo que al parecer, no se ha dado cuenta.

Se trata de la suma del Powerball, cuyo sorteo se celebró ayer. El premio menor del millonario sorteo era de un millón de dólares, pero al jugarse con la opción de ‘PowerPlay’, la suma se duplica a dos millones.

De acuerdo con el Departamento de Hacienda y el Negociado de la Lotería de Puerto Rico, la persona en cuestión se ganó los dos millones y aún no ha buscado su premio.

Según la agencia, el nuevo millonario compró el billete ganador en un supermercado de Bayamón, un pueblo en el área metropolitana de la isla.

¿Se siente con algo de suerte? Aquí varios consejos para ganar el deseado Powerball:

Richard Lustig, que ha ganado siete premios de la lotería y además escribió un libro sobre ello, recomienda lo siguiente:

1. Evite la ‘selección rápida’. “Cada vez que compras una selección de números rápidos, obtienes un conjunto diferente y así sucesivamente. Por lo tanto, tus probabilidades siempre van a ser las peores”, dijo Lustig.

2. Siga sus instintos. “Una vez que escojas el grupo que crees funcionará, quédate con él. Recuerda, un conjunto de números gana el gran premio, no números individuales”, recomendó.

3. Use todos los números. En lugar de jugar fechas de cumpleaños y aniversarios especiales, Lustig recomienda que “uses todos los números, no solo del 1 al 31”. Además, “así no tendrás que compartir tu premio con otros”.

4. Sea consistente. En pocas palabras: “si quieres ganar un juego en particular, sigue las mismas secuencias: pasadas ​​y futuras”.

5. No se deje llevar. Si bien ganar $900 millones le otorga seguridad financiera, es importante que no gaste el dinero de más. “Si solo tienes para comprar 10 billetes más de la lotería, eso está bien. Establece un presupuesto para lo que vas a gastar. “No caigas en lo que se llama ‘fiebre de la lotería’. Gasta lo que puedas. No lo que no puedas”.