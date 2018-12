Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia pidieron por la vía judicial al presidente Donald Trump una serie de documentos sobre sus negocios, incluidas las cuentas de su hotel en Washington.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl A. Racine, anunció en Twitter que él y su homólogo en Virginia, Brian Frosh, ya han comenzado a enviar citaciones judiciales a los negocios de Trump para que les entreguen documentos.

#EmolumentsUpdate: We're not playing around. It's time for Donald Trump to be held accountable for illegally profiting from the presidency.

Read more: https://t.co/dmal0FrXuB

— Karl Racine (@KarlRacineDC) December 4, 2018