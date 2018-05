Doce personas tuvieron que recibir atención médica el miércoles luego de que una explosión dañó el centro de envíos de UPS en Lexington, informó una funcionaria de Kentucky.

Dos personas fueron llevadas al hospital con lesiones que no ponían en riesgo su vida y 10 más fueron llevadas al hospital como medida preventiva, dijo a la prensa Jessica Bowman, vocera del departamento de bomberos de Lexington.

Expertos están revisando la estabilidad estructural de edificio para determinar qué fue lo que sucedió y cómo, dijo Bowman. La parte trasera del edificio parece estar dañada.

Los comercios cerca del lugar en Blue Sky Parkway reportaron una fuerte explosión poco tiempo después de las 8 de la mañana en la segunda ciudad más grande de Kentucky.

