Desde que Barack Obama dejó el despacho presidencial, su exfotógrafo se ha dado a la tarea de traer a la memoria sus fotos más inolvidables, pero con la suspicacia de publicarlas en su cuenta de Instagram a la par de alguna declaración o acción del presidente en turno, Donald Trump.

Así que Pete Souza no ha dejado pasar la oportunidad de hacer la crítica correspondiente a la polémica declaración de Trump sobre que es un “genio estable” con respecto al debate de su salud mental, con un par de fotografías en las que aparece el expresidente Obama.

En la primera de las imágenes, Souza escribió “… como, realmente inteligente” en una foto en la que Obama aparece pensativo.

…like, really smart… Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el Ene 6, 2018 at 6:35 PST

En la segunda imagen, Obama aparece cabalgando un caballo sobre la playa, en la que Souza escribió con un tono aún más irónico: “Dirigiéndose al establo (sustantivo: 1. un edificio para el alojamiento y alimentación de caballos, etc.)”.

Las reacciones de los seguidores de Souza en Instagram no se hicieron esperar: “Muy estable”, “Pete, me has ayudado a superar la Presidencia de Trump. Gracias”, “Pete, ¡has ganado Instagram hoy!”, “apuesto a que realmente sabe cómo manejar un establo. Incluso podrías llamarlo un genio estable”, “¡brillante como ‘brilloso’ no ‘llamativo’ o vulgar’! El presidente Obama es un genio estable y constante… el otro es un simple “jackass” que habla en Twitter”.

Y es que el presidente Trump, publicó la mañana del sábado una serie de tuits en los que se dirigía al debate de su salud mental.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

“Ahora que esa colusión rusa, después de un año de intenso estudio, se ha probado como un engaño total al pueblo estadounidense, los demócratas y sus perritos falderos, los grandes medios de falsas noticias, están sacando el viejo manual de Ronald Reagan y chillando estabilidad mental e inteligencia”, escribió en el primero de los tuits.

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

“Realmente, a lo largo de mi vida, mis dos grandes activos han sido la estabilidad mental y ser, como, realmente listo. La deshonesta Hillary Clinton también jugó estas cartas muy fuerte y, como todo el mundo sabe, se fue abajo en llamas”, continuó en otro tuit.

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

“Pasé de MUY exitoso hombre de negocios, a estrella de la televisión, a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que eso calificaría no como listo, sino genio…y un genio muy estable”, concluyó en un tercer mensaje matutino en la red social.

Pero Pete Souza también abordó la polémica sobre el famoso botón rojo del escritorio presidencial, a través de otra suspicaz imagen.



“Afortunadamente el botón rojo del despacho presidencial es para llamar al valet, no para empezar una guerra”, escribió Souza en la foto que compartió del famoso botón que se convirtió en tema de debate al inicio de 2018, cuando el líder de Corea del Norte, Kim Jong, mandó un mensaje a Estados Unidos: “En mi despacho siempre hay un botón nuclear. Esto es una realidad, no una amenaza”. Y Trump contestó en Twitter que su botón era mucho más grande y poderoso, y que además funcionaba.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018

Previo a esa foto, Souza publicó una imagen del maletín negro que es el que sí contiene la maquinaria para comenzar un ataque nuclear, con el mensaje: “Que Dios nos ayude”.

God help us. Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el Ene 2, 2018 at 7:56 PST

Con respecto a la publicación del libro “Fuego y Furia” de Michael Wolff, que enfureció a Trump porque contiene declaraciones on the record de colaboradores cercanos al presidente, Souza también tuvo un comentario, a través de una imagen en la que aparecen dos asesores de Obama que publicaron libros sobre el mandatario y con los que no tuvo ningún problema.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

De acuerdo con Univisión Noticias, Souza ha pasado este año posteando fotos nostálgicas de Obama con pies de foto incendiarios. Utiliza su cuenta de Instagram para marcar el contraste entre el estilo y las políticas de la presidencia de Obama y la de Trump. Algunos aseguran que el fotógrafo se ha puesto la misión de ‘trolear’ o acosar al nuevo gobierno, con el que claramente está en desacuerdo.

Con humor, ironía, y un material de archivo que roza los dos millones de fotos, Souza ha sabido rentabilizar sus ocho años junto al presidente. Recientemente publicó el libro ‘Obama, un retrato íntimo’, que se agotó rápidamente.