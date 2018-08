Exasesora de Trump: “Vi el racismo con mis propios ojos”

La polémica desatada por Omarosa Manigault Newman en contra del Presidente de Estados Unidos apenas comienza, y es que la exasesora de Trump asegura que tiene grabaciones del mandatario profiriendo insultos racistas.

La ex funcionaria de la Casa Blanca afirma en su nuevo libro “Unhinged” que vio al presidente Trump comportarse “como un perro sin correa” en numerosos eventos a los que asistió sin la primera dama, Melania Trump.

El libro, cuya aparición está prevista para el 14 de agosto, contiene una larga lista de denuncias escandalosas.

Omarosa Manigault Newman fue concursante en el reality show “The Apprentice” y luego asesora presidencial sénior.

Trump frequently used the N-word while he was the host of “Celebrity Apprentice” according to a new memoir by Omarosa Manigault Newman. She claims there are tapes to prove it. https://t.co/x7imUxoVdR

— The New York Times (@nytimes) August 10, 2018