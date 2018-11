La tormenta invernal que cubrió de nieve el domingo gran parte de la región centro-norte de Estados Unidos trajo consigo ventiscas que causaron la cancelación de centenares de vuelos y obligó a que se declarara situación de emergencia en al menos un estado.

“Va a haber muchas complicaciones”, dijo Todd Kluber, experto del Servicio Nacional de Meteorología, que radica en un suburbio de Chicago.

El gobernador de Kansas, Jeff Colyer, decretó el estado de emergencia en respuesta al temporal y autorizó el empleo de recursos estatales en operaciones de ayuda a civiles.

@GovJeffColyer issued a State of Disaster Emergency declaration for the state in response to the winter storm currently moving across Kansas. The declaration authorizes the use of state resources and personnel to assist with response and recovery operations in affected counties. pic.twitter.com/9zATGuDvvW — KDEM (@KansasEmergency) November 25, 2018

Debido a los avisos de ventisca o tormenta invernal emitidos para gran parte de las llanuras centrales y la región de los Grandes Lagos, más de 1.000 vuelos internacionales habían sido cancelados para las 4:30 de la tarde del domingo, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Near blizzard conditions at the NWS office in Topeka at 1035am. #kswx pic.twitter.com/Kpifftqjx6 — NWS Topeka (@NWSTopeka) November 25, 2018

La mayoría de esos vuelos se efectuarían por Chicago o Kansas City, que se ubican en zonas que serían azotadas con fuerza por la tormenta, según los pronósticos.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre intenta suicidarse tras matar a una mujer en un Walmart de Florida (VIDEO)

Los ventarrones y la nieve crearon condiciones de ventisca en gran parte de Nebraska y en algunas zonas de Kansas, Iowa y Missouri. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que esas condiciones dificultarían los viajes en diversos lugares.

We are asking, "very nicely" (again) to stay indoors until the blizzard passes. Let our snow plows clear and treat the roads. Thank you. pic.twitter.com/bbb7csBSS8 — Overland Park Police (@OverlandPark_PD) November 25, 2018

Para el mediodía, el aviso de ventisca fue ampliado a zonas del este de Illinois cerca de Chicago, donde la nieve caería a razón de 50 milímetros (dos pulgadas) por hora, de acuerdo con los pronósticos.

This was the 2nd largest November snowfall in almost 100 YEARS in KC! Follows 9.1 inches on November 29, 1923. #BlizzardWarning #blizzard2018 @kmbc

📹Helen Caton in St. Joseph pic.twitter.com/msOXhutrDM — Haley Harrison (@HaleyKMBC) November 26, 2018

Un aviso de tormenta invernal abarcaba otras partes de las llanuras centrales y la región de los Grandes Lagos con posibilidad de que cayeran al menos 300 milímetros (un pie) de nieve en algunos lugares al final de la jornada.

ES TENDENCIA:



Seguir leyendo: Siguiente >