Salir de compras con la familia en busca de ofertas es algo común de la época navideña, pero lo que encontró Andrés Higuera, un mexicano de 19 años, en un centro comercial en la ciudad de Nashville, Tennessee, fue completamente distinto. Asegura que fue víctima de un “desagradable” ataque racista, donde incluso fue amenazado de muerte.

“Estábamos parados como a dos pies de una tienda cuando el empleado nos viene a agredir, y dice que estábamos bloqueando a la gente”, denuncia Higuera, quien resalta que lo ignoraron, puesto que había mucho espacio en el lugar.

En dos videos obtenidos por MundoHispánico, se puede observar cuando el presunto atacante, quien aparentemente es trabajador del centro comercial Oprys Mill, escupe y amenaza de muerte a Higuera. Las grabaciones fueron registradas por la presunta víctima, este 9 de diciembre, cuando ocurrieron los hechos.

El hispano recuerda que “había mucha gente parada también. Parece que vino contra nosotros porque vio que éramos hispanos”, dice y explica que el trabajador se paro en medio de él y su hermano, y empezó a lazar insultos raciales.

MundoHispánico se comunicó con el centro comercial para verificar la información, pero el personal del departamento de seguridad, que no se quiso identificar, dijo que no podía proporcionar datos sobre el caso, que posteriormente alguien se comunicaría a la sala de reacción, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos recibido ninguna respuesta.

“Vas a morir hoy”, grita el presunto atacante a los hispanos en el video. Higuera asegura que el trabajador del centro comercial lo amenazó de muerte en al menos dos oportunidades más, mientras le lanzaba insultos como: “pedazo de mier** mexicana, habla inglés”.

En otro video, Higuera se defiende insultando al presunto atacante, quien claramente se observa como le escupe al joven.

Según el código penal de Tennessee, amenazar de muerte a una persona es un delito, y podría ser sancionado con cárcel, una multa o libertad condicional.

Higuera asegura que puso la denuncia ante la policía y que buscará luchar hasta el final para hacer justicia.

