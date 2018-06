Un juez federal ordenó el viernes cárcel para el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, siendo así el primer funcionario de dicha organización en recibir ese castigo.

Donald Trump tildó de “muy injusta” la decisión de una corte federal de Washington de enviar a prisión Paul Manafort.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018