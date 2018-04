El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha comunicado a su círculo más cercano que no buscará la reelección en noviembre, informaron hoy varios medios estadounidenses.

El congresista realizará el anuncio “pronto”, subrayó el portal Axios, que fue el primero en adelantar la información.

Ryan, de 48 años, que lleva en el Congreso desde 1999 y al frente de la Cámara baja desde 2015, ha tenido diversos encontronazos con el presidente, Donald Trump.

Republican House Speaker Paul Ryan will not run for re-election, The Associated Press has learned. https://t.co/iVvL5byxKT

— The Associated Press (@AP) April 11, 2018