El millonario Carl Icahn dimite como asesor de Trump

El presidente Donald Trump ha perdido otro asesor informal llegado del mundo de los negocios: el inversionista multimillonario Carl Icahn, quien orientaba a la Casa Blanca en asuntos de desregulación.

En una carta dirigida a Trump y difundida el viernes, Icahn dijo que se retira para impedir “desavenencias partidistas” sobre su papel informal que según los demócratas podría dejarle provecho financiero.

2/2 Here is a copy of the letter that I delivered to President Trump confirming this decision. https://t.co/ng9FJyRxlp

— Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) August 18, 2017