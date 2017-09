El huracán Irma parece apuntar cada vez más hacia Tampa

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que cada vez parece más probable que el ojo del poderoso huracán Irma golpee a la zona de los Cayos, el suroeste de Florida y la región de Tampa Bay a partir del domingo, pero eso no significa que el área de Miami quede libre de peligros. No lo estará.

Lo más probable es que la parte occidental del estado será la más golpeada por Irma, y a pesar de que el huracán se debilitó al rozar la costa norte de Cuba, se espera que recupere fuerza sobre el Estrecho de Florida y que azote al llamado “Sunshine State” (Estado del Sol) como una peligrosa tormenta de Categoría 4.

El vórtice del meteoro probablemente tocará la zona de los Cayos el domingo, antes de seguir hacia la costa suroeste del estado el domingo por la tarde y la región de Tampa por la noche hasta el lunes por la mañana, informó el meteorólogo Dennis Feltgen, portavoz del Centro Nacional de Huracanes.

El ojo de Irma “pasará por los Cayos Inferiores y la costa suroeste, pero no sobre el sureste de Florida”, agregó Feltgen, que trabaja en Miami. “Pero eso no significa que no tendremos 20 pulgadas (50 centímetros) de lluvia y marejadas… Vamos a tener un huracán por aquí“, lo que significa vientos fuertes que ponen en peligro la vida, aunque no tan altos como los que experimentará la costa oeste del estado.

Feltgen dijo que un impacto directo en la región de Tampa, que no ha sentido un huracán importante desde 1921, ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo. Agregó que las marejadas por la tormenta probablemente causarán problemas graves.

El meteorólogo dijo que le preocupa que la gente malinterprete el pronóstico de cambios en el curso, que quitó a Miami del área pronosticada para el ojo de la tormenta. Dijo que Irma es tan grande que incluso si el ojo queda al oeste, el sureste de Florida recibirá vientos y agua peligrosos.

Lo más probable es que la región de Tampa recibirá un golpe directo, aunque eso podría cambiar, advirtió Feltgen el sábado.

Durante décadas, los funcionarios y meteorólogos de desastres han puesto a la región de Tampa como uno de sus peores escenarios, junto con Miami, Nueva Orleans, Houston y Nueva York. Las otras cuatro ciudades han sido afectadas en los últimos 25 años por meteoros, pero Tampa no ha sido golpeada por un huracán importante desde 1921, cuando su población era de unos 10.000 habitantes, añadió Feltgen. Ahora tiene alrededor de 3 millones de personas.

“Es sin duda una de esas áreas metropolitanas donde tenemos una de las mayores preocupaciones, particularmente con las marejadas, especialmente con la falta de experiencia”, advirtió Feltgen.