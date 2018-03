Zachary Cruz, hermano de Nikolas Cruz, acusado de la matanza en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida), fue detenido hoy por presuntamente haber penetrado en ese recinto escolar a pesar de que la Policía le prohibió que lo hiciera, informaron medios locales.

La Oficina del Alguacil del condado de Broward informó hoy que las cámaras de seguridad grabaron a Zachary cuando “traspasó todas las puertas y entradas cerradas y circuló con su patinete por el recinto de la escuela” de enseñanza secundaria, según los canales de televisión de Miami.

El hermano menor de Nikolas Cruz quedó detenido en la cárcel del condado por un cargo de allanamiento, con una fianza de 25 dólares.

Cruz, de 18 años, uno menos que su hermano Nikolas, quien debe responder ante la justicia por la muerte de 17 personas, dijo que había entrado en la escuela “para reflexionar sobre el tiroteo y empaparse” de lo que ocurrió el 14 de febrero, según la Oficina del Alguacil.

Ese día Nikolas Cruz, exalumno de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, una ciudad residencial cercana a Fort Lauderdake, llegó en un taxi Uber al centro escolar con una maleta en la que llevaba un fusil de asalto.

Una vez en el interior de uno de los edificios de clases sacó el arma y comenzó a disparar indiscriminadamente. Diecisiete personas, catorce de ellas alumnos, murieron a causa de los disparos.

Cruz fue detenido poco tiempo después a la salida de una hamburguesería y confesó a la policía que había sido el quien disparó en la escuela.

Nikolas Cruz enfrenta 17 cargos por asesinato premeditado y otros tantos por intento de asesinato, por los que puede ser condenado a muerte.

Él y Zachary, al que se vio llorando en la audiencia a la que compareció Nikolas el pasado 14 de marzo, son hermanos adoptivos.

Roger y Lynda Cruz los adoptaron, pero el padre murió cuando eran niños y la madre, Lynda, falleció en noviembre, y ambos quedaron a cargo de una familia amiga.

