EE.UU. deja de aplicar el veto migratorio de Trump pero tratará de restaurarlo

Después de que el Gobierno de EE.UU. restauró hoy miles de visados para ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana después de que un juez suspendiera el polémico veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump, pero prometió pelear en los tribunales para restaurar esa medida “legal y apropiada”, el presidente advirtió de las consecuencias.

Y es que mientras las aerolíneas aceptaban de nuevo a los ciudadanos cuya entrada en Estados Unidos había estado prohibida desde el pasado 27 de enero, Trump reaccionaba con indignación a la decisión de un juez federal que este viernes bloqueó su orden ejecutiva y abrió de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.

Trump advirtió en Twitter, que “mucha gente muy mala y peligrosa podría colarse” en Estados Unidos debido a la “terrible” decisión del juez, y se preguntó “adónde irá a parar nuestro país cuando un juez puede detener un veto migratorio y cualquiera, incluso con malas intenciones”, puede viajar al país.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017