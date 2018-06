Donald Trump: Entérate cuántos años cumple y quién lo felicitó

Cumpleaños de Donald Trump: El presidente estadounidense celebra este jueves, 14 junio, su cumpleaños número 72, el segundo desde que asumió el poder.

El festejo de cumpleaños comenzó temprano durante su visita a Singapur, donde se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong Un, para la histórica cumbre.

“Una celebración de cumpleaños temprana”, dijo en un tuit el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur.

Su hija mayor y asesora senior, Ivanka Trump, le deseó “¡el mejor año hasta ahora!” en una publicación de Twitter.

Happy, happy birthday Dad! I love you very much. Wishing you your best year yet!!! pic.twitter.com/ejbk28IJHe

Su hijo mayor, Donald Trump Jr., también lo celebró en redes sociales. En Instagram publicó una captura de pantalla del titular del periódico Drudge Report, “¡EL MEJOR CUMPLEAÑOS DE TRUMP!”, y mencionaba la economía, Corea del Norte, la Copa Mundial y la tasa de desempleo.

El senador Lindsey Graham le mandó por Twitter un mensaje al presidente donde agradece su labor en beneficio del país.

Happy Birthday, Mr. President!

You’re keeping your promise to make America safer and more prosperous.

And unfortunately for me, you’re doing all this without losing a step in your golf game!@realDonaldTrump #TrumpBirthday pic.twitter.com/PJRa54FVAP

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 14, 2018