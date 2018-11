La policía informó que 10 personas que llegaron en barco a Laguna Beach, California, el jueves fueron detenidas. Nueve de ellas eran inmigrantes indocumentados, según el portavoz de la patrulla fronteriza Theron Francisco. También fue detenido un ciudadano estadounidense que fue arrestado por supuesto contrabando de extranjeros, reportó CNN.

De los nueve inmigrantes indocumentados, tres eran ciudadanos chinos y seis mexicanos, dijo Francisco. Las autoridades habían comunicado previamente que nueve fueron detenidos, dos de los cuales eran conductores en lo que la policía describió como vehículo “para transportar” a migrantes.

El tipo de embarcación utilizada por los detenidos es conocida como “panga”, un bote con motor que se usa a menudo para trabajar en la costa de México o América Central, según la Guardia Costera de los Estados Unidos, y pueden medir de 25 a 45 pies de largo. También son populares para el contrabando, según Francisco.

Laguna Beach PD, Marine Safety, and @CBP are still in the area searching on foot for additional panga boat passengers after the obtained video shows 13 individuals fleeing from the boat. Currently, 7 are detained. pic.twitter.com/ETvZ2gAr4f

— Laguna Beach Police (@LagunaBeachPD) November 29, 2018