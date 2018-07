La estrella del Presidente Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood fue destruida nuevamente este miércoles.

En horas de la madrugada, un hombre destrozó la estrella utilizando un pico, reseñó CBS.

De acuerdo con la cadena, la policía recibió una llamada alrededor de las 3:30 de la mañana, hora local, en la que se reportaba el hecho.

Según los informes de CBS, el autor del ataque, cuya identidad aún se desconoce, realizó la llamada a la policía.

La televisora informó que lo único que quedó de la estrella de Trump fue una silueta irregular, con pedazos de hormigón esparcidos en la acera y el pico.

Just the star outline left of @realDonaldTrump star on #Hollywood walk of fame after man destroyed it with a pick ax early Wednesday morning @CBSLA @CBSNews pic.twitter.com/Zofgy8CU1a — JASMINE VIEL (@jasmineviel) July 25, 2018

Varios testigos presenciaron el hecho, incluyendo dos guardias de seguridad y una empleada de Walgreens que iba a su trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Jueza admite demanda por cancelación de TPS

Patricia Cox declaró a CBS que creyó que el hombre era realizaba algún tipo de trabajo de construcción.

“Pensé que era un obrero, luego vi a las patrullas de policía cuando llegaban. No sabía lo que estaba pasando”, relató.

La policía recolectó como evidencia el estuche de una guitarra, donde se cree que el hombre guardó el pico hasta que la sacó para destruir la estrella.

Historial de incidentes contra la estrella de Trump en el Paseo de la Fama

El icónico monumento ubicado en Hollywood ha sido objeto de ataques e intervenciones en el pasado reciente, tras la incursión de Trump en la política y su posterior elección como presidente.

En octubre de 2016, James Otis utilizó un hacha y un martillo para detrozar la estrella. Posteriomente, se declaró culpable sin oposición del delito de vandalismo.

Entre tanto, en junio de 2017, manifestantes opositores a las políticas del mandatario le colocaron calcomanías con mensajes que decían: “homofobia”, “racismo” o “extremismo”.

Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame has been covered in stickers saying "I Resist Homophobia" during #ResistMarch #Pride2017 pic.twitter.com/Ec4B2D2ERQ — Hailey Branson-Potts (@haileybranson) June 11, 2017

Trump develó su estrella en 2007, en reconocimiento a su trabajo como conductor del reality ‘The Apprentice’.

ES TENDENCIA: