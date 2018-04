Desalojan comunidades ante avance de incendio en Arizona

El incendio forestal que desde el viernes azota el noreste de Arizona ha aumentado el área a más de 8,623 acres (33 kilómetros cuadrados), en comparación con los 8,000 acres que abarcaba el domingo, por lo que la Oficina del Alguacil del Condado de Coconino ordenó hoy evacuar algunas comunidades cercanas al pueblo de Payson.

Según los oficiales, más de 500 bomberos, incluidos siete equipos de primer nivel, combaten el fuego, que continuará desplazándose hacia el noreste.

De acuerdo con boletines de las autoridades forestales, aún no cuentan con una cifra clara de cuántos residentes había en la ciudad cuando los funcionarios emitieron órdenes de evacuación.

“No hay detalles disponibles en este momento. El fuego sigue activo en estas áreas y la prioridad ahora es brindar atención de emergencia y seguridad pública. El Condado de Coconino evaluará los daños y proporcionará actualizaciones tan pronto como sea posible”, indicó por medio de un comunicado el Departamento de Bomberos.

