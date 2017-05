Dejan a Trump con la ‘mano estirada’ y él toma revancha (VIDEO)

El nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, está dando de qué hablar luego de saludar a Trump de último cuando se encontró con otros mandatarios en la cumbre de la OTAN en Bélgica el jueves.

Incluso el mismo jefe de Estado galo colgó en sus redes un video del momento. Aunque algunos medios afirman que el gesto puede que no fuera intencionado, parece suscribir las evidentes diferencias políticas entre el nuevo mandatario francés y el estadounidense, que se encuentran en posiciones políticas diferentes.

Y es que como se recordará Trump apoyó en las recientes elecciones galas a la líder ultraderechista Marine Le Pen, mientras que el centrista Macron contó con el respaldo del expresidente Barack Obama.

El video publicado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su cuenta oficial de Twitter, muestra el momento en el que el mandatario evade por un momento a su similar de Estados Unidos, Donald Trump, y al saludarlo lo hace con la misma intensidad con la que suele dar la mano el magnate.

Los hechos ocurrieron en Bruselas donde se realizó la reunión con líderes de la OTAN. En las imágenes se ve cómo Trump abre los brazos para saludarlo, pero el mandatario primero camina hacia la canciller alemana Angela Merkel y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg.

Pero la “revancha” de Trump llegó cuando el francés lo saludó y el estadounidense le dio otro fuerte apretón y una sacudida, que dejó a todos solo observando el largo y sostenido saludo.

This is a pretty intense handshake between Macron and Trump https://t.co/u6HKWPodoY @colinjones pic.twitter.com/tvT1muvqNc

— L’important (@Limportant_fr) 25 de mayo de 2017