Un estado de emergencia fue declarado para el área metropolitana de Anchorage, según funcionarios de esa ciudad, debido al daño masivo causado por el terremoto del viernes en Alaska, reportó el canal de televisión KTUU.

Desde Argentina, donde asiste a la cumbre mundial, el presidente Donald Trump mandó un importante mensaje para los habitantes afectados: “A la gran gente de Alaska. Ustedes han sido golpeados con fuerza por uno ‘grande’. Sigan las instrucciones de los profesionales altamente capacitados que están allí para ayudarlos”.

Además, el presidente Trump recalcó a través de su cuenta de Twitter: “Su gobierno federal no escatimará gastos. ¡Dios los bendiga a todos!”.

To the Great people of Alaska. You have been hit hard by a “big one.” Please follow the directions of the highly trained professionals who are there to help you. Your Federal Government will spare no expense. God Bless you ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018