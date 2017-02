Critican a Trump por llamar “supuesto juez” a quien suspendió su decreto

El presidente Donald Trump recibió hoy críticas de la oposición demócrata por llamar “supuesto juez” al magistrado federal que este viernes suspendió el decreto con el que él había vetado temporalmente la entrada al país los refugiados y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

“La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada”, dijo Trump en un mensaje en la red social Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017