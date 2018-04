El exdirector del FBI James Comey declaró el martes que el presidente Donald Trump “no es quien decide quién va a la cárcel”, en respuesta a insinuaciones del mandatario de que Comey debería estar preso.

“No está bien… no es normal” que un presidente esté pidiendo el encarcelamiento de ciudadanos comunes, dijo Comey en el programa Good Morning America de la ABC. “Eso no es aceptable en este país”, añadió.

Hace unos días, Trump publicó varios tuits en los que acusó a Comey de filtrar información secreta y de mentir al Congreso, opinando que el exjefe del FBI debería estar preso.

The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018