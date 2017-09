Comentarios de Trump sobre Curry e himno causan indignación

El presidente Donald Trump reiteró sus críticas a los jugadores de la NFL que se manifiestan y retiró la invitación a la Casa Blanca al astro de la NBA, Stephen Curry, durante una serie de tuits que provocaron indignación entre estrellas del fútbol americano y el básquetbol, e incluso provocaron que LeBron James se refiriera al mandatario como “zángano”.

Trump comenzó con el anuncio de que Curry, el extremadamente popular base de los Warriors de Golden State y dos veces ganador del MVP, no era bienvenido en la Casa Blanca para la visita conmemorativa tradicional de los campeones. Posteriormente, el presidente reiteró sus declaraciones en un mitin de Alabama la noche anterior, en el que dijo que los jugadores de la NFL que se arrodillen durante el himno nacional deberían ser despedidos.

Los Warriors dijeron que les quedaba claro que no eran bienvenidos en la Casa Blanca. Señalaron que cuando visiten Washington esta temporada, en su lugar “celebrarán la igualdad, diversidad e inclusión — los valores a los que nos apegamos como organización”.

Curry había dicho que de ninguna manera quería ir a la Casa Blanca, pero los Warriors no habían tomado una decisión colectiva antes del sábado.

“¡Oye, zángano, (at)StephenCurry30 ya ha dicho que no va!”, tuiteó James, en un claro mensaje al mandatario — un mensaje que de acuerdo con Twitter fue compartido rápidamente en muchas más ocasiones que cualquier otra publicación que haya hecho el alero de los Cavaliers. “Así que no había invitación. ¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que llegaste!”.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

— LeBron James (@KingJames) September 23, 2017