Clienta revisa ticket y se da cuenta de insulto (FOTO)

Una cajera se molestó tanto de que una clienta cambiara de ingredientes, que decidió incluirle un insulto en su recibo de compra.

La mujer se llevó una desagradable sorpresa cuando revisó su ticket y se dio cuenta de lo que decía.

Se trata de Karensa Harris, quien acudió a una sucursal de Panera Bread, en North Druid Hills, en Georgia, y quien mostró el agresivo mensaje que le dejaron: “Agregar sandía para esta estúp… zorr…”.

Daily Mail afirma que Karensa Harris le dijo a la WSB-TV que ya estaba comiendo cuando se dio cuenta del insulto.

Cuando Harris se quejó, el gerente se ofreció a rehacer su ensalada y además el hombre sólo le dijo que hablaría con la empleada.

Por lo que la mujer no quedó satisfecha con su solución y decidió quejarse en Facebook y etiquetó a la Panera: “esto es lo que pasa cuando cambias tus fresas por sandía… No tengo palabras… incluso el gerente me dijo que tenía que hablar con la cajera… ¿De verdad? ¿Qué piensas Panera Bread?”, les cuestionó.

La compañía en un comunicado a WSB-TV explicó: “En Panera, tenemos una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento y la empleada ha sido despedida, debido a esta situación”.

La empleada fue entrevistada y ella dio otra versión. Toriana habló al canal de noticias y aseguró que Harris le había hecho el pedido con palabras degradantes: “Ella dijo: ‘¿Entiendes, eres estúp…?’. En ese momento, me sentí como, OK no soy estúp…, no soy incompetente… Soy nueva y no sabía cómo darle las cosas que ella quería, la forma en que ella quería. ”

Sin embargo, Toriana lamenta sus acciones. “Ese no es el modo en que me entrenaron, no soy así”, dijo. “No hay excusa para escribir eso en un ticket”.