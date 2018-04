Una universidad de Connecticut tuvo que cerrar debido a que un centenar de estudiantes se enfermaron.

La Western Connecticut State University, en Danbury, cerró el lunes.

WestConn will be closed tomorrow. For a complete statement as to why, please visit https://t.co/PoJDCT8ZZ1

El presidente de la institución, John Clark, dijo que consultó con autoridades estatales, locales y universitarias antes de tomar la decisión.

La medida fue necesaria “para proteger a nuestra comunidad universitaria de la infección y evitar el contagio de la enfermedad”, dijo el funcionario.

Equipos médicos han sido despachados al campus para desinfectar las áreas afectadas. Unos 100 estudiantes están sufriendo de dolores abdominales, vómitos y diarrea.

WCSU is investigating a viral-like illness on both campuses. We are working with the city and state to address. A deep sanitizing will be conducted Saturday and Sunday, including cafeterias. Shuttles will be available for food service to Midtown Saturday and Westside Sunday.

— WestConn (@WestConn) April 21, 2018