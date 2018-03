Ciclón Bomba: 5 afectaciones que provocó esta tormenta (FOTOS)

A unos meses de que ocurriera un fenómeno similar, este fin de semana otro ‘ciclón bomba’ azotó la costa atlántica de Estados Unidos, lo que ocasionó nieve, poderosas lluvias y fuertes vientos.

Es por eso que aquí te decimos 5 datos que debes conocer sobre el ciclón bomba:

1-¿Qué es? Un ‘ciclón bomba’ ocurre cuando la presión de una tormenta cae tan rápido que hay un “fortalecimiento explosivo”. De acuerdo a su nombre, un ‘ciclón bomba’ es un sistema meteorológico muy serio, a menudo severo. El término “bomba” es en realidad la abreviatura de bombogénesis.

The East Coast Nor’easter has produced 80+ mph wind gusts and 35 inches of snow in the Catskills while the West Coast storm had dumped 4 feet of snow in the Sierras thus far! Check this animation https://t.co/BSspbsuexI and WPC Storm Summary for details https://t.co/baXTrOvFak pic.twitter.com/Nmrkl7vMOW — NWS WPC (@NWSWPC) 2 de marzo de 2018

2-El viento es un factor importante. Se presentaron ráfagas de más de 80 kph (50 mph) con posibles vientos huracanados, de entre 128 y 144 kph (80 y 90 mph) en Cape Cod.

3-La nieve. Una mezcla de nieve y lluvia provocó cortes de energía y más de 1.2 millones de clientes se quedaron sin electricidad el sábado en Massachusetts, Virginia, Maryland, Pensilvania y Washington.

Here’s a look from from satellite of the #noreaster churning off the East Coast. There have bee several reports of motorists becoming stranded as they attempt to drive through flooded coastal roadways.

Remember: TURN AROUND, DON’T DROWN! https://t.co/TyS77CIAW7 pic.twitter.com/M9cfWsAWG5 — NWS (@NWS) 2 de marzo de 2018

4-Los muertos. Según reportes de la cadena CNN, hasta el momento cinco personas murieron a causa del fenómeno. Se trata de dos niños y tres adultos.

5-La historia. Este nuevo ciclón bomba ya es llamado “la tormenta más grande de la temporada”, según el Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento.