Chelsea Clinton se burla de Kellyanne Conway en Twitter y ésta le responde

Chelsea Clinton se sintió aliviada que no hubo heridos en un ataque en el Museo de Louvre en París y de paso se burló de la asesora de Donald Trump, Kellyanne Conway.

“Me siento agradecida de que nadie resultó seriamente herido en el ataque de Louvre o en el (completamente falso ataque de Bowling Green ), tuiteó la hija de los Clinton.

Very grateful no one seriously hurt in the Louvre attack …or the (completely fake) Bowling Green Massacre. Please don’t make up attacks.

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 3 de febrero de 2017