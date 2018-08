La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó el martes que no puede “garantizar” que el presidente Donald Trump no haya usado alguna vez la palabra “nigger” (término despectivo para denominar a los afroamericanos), tras la acusación de una ex asesora que dice tener grabaciones que lo demuestran.

“Nunca le he escuchado utilizar ese término o algo similar”, indicó Sanders en rueda de prensa en la Casa Blanca.

Sanders precisó, no obstante, que no puede “garantizar nada” ya que no ha estado “en todas las reuniones” de trabajo que se celebran en la mansión presidencial.

La portavoz respondía así a las acusaciones de Omarosa Manigault, la exasesora de Trump en temas afroamericanos, quien asegura que posee grabaciones en las que el gobernante emplea este término, considerado tabú por su fuerte carga racista y su connotación esclavista.

Sanders lamentó los comentarios de Omarosa y cargó contra la “falta de integridad” de la exasesora por haber grabado en secreto conversaciones con el presidente y otros altos cargos.

El propio mandatario avivó la controversia al llamar “perra”, “loca” y “llorona” esta mañana a su ex asesora en un mensaje de Twitter.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

En referencia a la dureza de estos insultos, Sanders dijo que el presidente expresaba “su frustración” con su exasesora.

Tras participar en 2004 en el concurso presentado por Trump “The Apprentice“, de la cadena NBC, Manigault Newman se convirtió en una de las personas de confianza del multimillonario, quien no dudó en ficharla para su equipo cuando asumió la Presidencia, en enero del año pasado.

Manigault Newman ocupó el cargo de directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca hasta que el pasado mes de diciembre presentó su dimisión por razones que nunca fueron aclaradas.

La exasesora publicará esta semana su libro “Unhingued” (Desquiciado), en el que narra su periodo dentro de la Administración.