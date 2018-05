La candidata de Donald Trump para dirigir la CIA, Gina Haspel, se comprometió a no reanudar “bajo ninguna circunstancia” el programa de torturas que la agencia puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque evitó posicionarse como un contrapeso al presidente.

Haspel se enfrentó a una dura audiencia en el comité de Inteligencia del Senado, donde los demócratas trataron de arrancarle el compromiso de plantar cara a Trump si le pide reanudar el programa de torturas, tal y como prometió el gobernante durante la campaña para las elecciones de 2016.

“No creo que el presidente me pidiera eso”, llegó a decir Haspel para frustración de los demócratas.

Sin embargo, aseguró que “su código moral” es fuerte y que, si Trump le pone en esa disyuntiva, no reanudaría el programa de interrogatorios instaurado por el Gobierno de George W. Bush y en el que se incluían técnicas de ahogamiento simulado, humillaciones, privación de sueño y golpes.

“No permitiría a la CIA llevar a cabo ninguna actividad inmoral, incluso si fuera técnicamente legal, no lo permitiría. La CIA debe emprender actividades coherentes con los valores estadounidenses”, aseguró Haspel, quien reafirmó su compromiso con el “código moral más estricto” adoptado en los últimos años.

Gina Haspel, my highly respected nominee to lead the CIA, is being praised for the fact that she has been, and alway will be, TOUGH ON TERROR! This is a woman who has been a leader wherever she has gone. The CIA wants her to lead them into America’s bright and glorious future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2018