Tras el anuncio del Presidente Donald Trump de nominar al juez federal de apelaciones Brett Kavanaugh para que integre la Corte Suprema de Justicia, se prevé una feroz batalla para su confirmación por parte del Senado.

El designado por el mandatario estadounidense para sustituir al magistrado saliente Anthony Kennedy no es ajeno a la controversia, por lo que se espera que la disputa política en Washington tome un oscuro matiz entre conservadores y liberales.

