Una persona murió luego de que un avión de la aerolínea Southwest Airlines procedente de Nueva York se viera el martes obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia después de que reventara su motor izquierdo en pleno vuelo, según informaron los medios locales.

Las autoridades federales confirmaron el fallecimiento en una conferencia de prensa por la tarde.

NTSB official says Southwest Airlines plane that made emergency landing in Philadelphia suffered an "engine failure." One person died in emergency landing. https://t.co/m3lth9FFRU pic.twitter.com/oQHxyy2KsO — CBS News (@CBSNews) April 17, 2018

La nave, que pudo tomar tierra de forma segura a las 11.30 horas (ET), supuestamente perdió su presión violentamente durante el vuelo después de que una pieza procedente del motor averiado golpeara y rompiera una de las ventanas, informó la afiliada local de la cadena NBC.

Según narraron los testigos a ese medio, una pasajera fue parcialmente aspirada por el aire en el momento del impacto, pero pudo volver a su posición inicial ayudada por otros pasajeros.

En las imágenes del avión en la pista del aeropuerto de Filadelfia, captadas por las televisiones locales, se puede ver el propulsor izquierdo deformado y rodeado de espuma contra incendios, junto a un grupo de bomberos.

#BREAKING: You can see a broken window on this @SouthwestAir flight from LGA to DAL. It landed safely in Philadelphia https://t.co/D7xtrwIXJC pic.twitter.com/f8z4gGYqMR — NBC DFW (@NBCDFW) April 17, 2018

El avión, un Boeing 737-700 de la compañía Southwest, procedía del aeropuerto de La Guardia, en la ciudad de Nueva York, con destino a Dallas (Texas) y tuvo que ejecutar la maniobra de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, según recogieron medios estadounidenses.

Photos from inside Southwest Airlines flight that made emergency landing in Philadelphia. Courtesy Matt Tranchin pic.twitter.com/NgfGAvTULl — Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 17, 2018

