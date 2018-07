Atacan a alcalde hispano: policía investiga posible crimen de odio

El alcalde hispano de la ciudad de Burien, Jimmy Matta, sufrió un ataque durante el fin de semana a manos de un desconocido, hecho que la Policía investiga como un crimen de odio.

De acuerdo con la denuncia, el atacante lo agarró por el cuello desde atrás y lo empujó al suelo.

“Ustedes latinos ilegales no se harán cargo de nuestra comunidad”, le dijo el asaltante antes de lanzarlo al piso.

Burien Mayor Jimmy Matta was at a block party Saturday when a man allegedly came up from behind, put his arm around the mayor's neck, and whispered, “We’re not going to let you Latino illegals take over our city.” https://t.co/JTI5fafnNn

