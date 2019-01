Un hispano que al parecer vivía sin autorización en Estados Unidos estaba por ser acusado el jueves en esta ciudad de Nevada de robo con allanamiento de morada y delitos relacionados, en medio de los argumentos de los fiscales de que debería permanecer encarcelado mientras los investigadores siguen buscando vínculos entre él y cuatro personas muertas.

Wilbur Ernesto Martínez Guzmán, originario de El Salvador, es sospechoso de matar a tiros a una pareja de ancianos y otras dos personas en Nevada en las últimas semanas, en un caso que ha atizado el debate migratorio.

Residentes de la comunidad donde Connie Koontz y Sophia Renken fueron asesinadas este mes presuntamente por el joven salvadoreño están asustados y no pueden dormir.

A una hora de manejo de esta área, los vecinos de Gerald David, de 81 años, y su esposa Sharon, un año menor que él, también están angustiados. Ambos fueron hallados muertos en su casa en el sur de Reno. Los David, asesinados a tiros, eran miembros prominentes y funcionarios de la Asociación de Rodeo de Reno.

