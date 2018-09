Asesinan a destacada golfista española en pleno torneo en Iowa

Durante una ronda de un torneo de golf en Ames, Iowa, fue asesinada la golfista española Celia Barquin Arozamena, campeona amateur 2018 de Europa este año e integrante la selección de su país.

La policía indicó que el cuerpo de la deportista de 22 años fue gallado en un estanque, tras haber sido asesinada a puñaladas a manos de un indigente.

Las autoridades informaron que habían detenido a un joven, también de 22 años, identificado como Collin Daniel Richards, por el asesinato de la golfista española, quien presentaba varias puñaladas en el torso, la cabeza y el cuello.

La policía de Ames recibió una llamada la mañana del 17 de septiembre, en la que se reportó que en el campo Coldwater Golf Links se había encontrado una bolsa de golf sin dueño.

Los agentes arribaron al lugar y encontraron el cadáver de Celia Barquin Arozamena en un estanque cercano.

Posteriormente, un perro policial rastreó el olor de la golfista española hasta un campamento cercano al campo de golf, donde Richards vivía en una carpa.

The LPGA is deeply saddened to learn the terrible news about Celia Barquin Arozamena. Our thoughts and prayers are with her family, friends and the entire Iowa State community as they mourn her tragic passing. https://t.co/kIwqCuV4Ik

— LPGA (@LPGA) September 18, 2018