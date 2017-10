Aseguran que hispana está entre los fallecidos del tiroteo en Las Vegas (FOTO)

Un hombre apostado en el nivel 32 de un hotel de Las Vegas disparó contra un concierto al aire libre al que asistieron cerca de 22,000 personas, y convirtió la explanada en un campo de muerte del cual no había muchas opciones para escapar. Al menos 59 personas fallecieron.

Es la peor matanza a tiros en suelo estadounidense en la historia moderna del país. La policía dijo que 527 personas resultaron heridas.

Una de las víctimas era una hispana llamada Lisa Romero-Muniz. Según The New York Times, el año pasado, el marido de Lisa Chris, olvidó su aniversario de boda. Este año estaba decidido a compensarla.

Así que hizo un gran gesto, planeó un fin de semana de cuatro días en Las Vegas y compró entradas para ver a su cantante de country favorito, Jason Aldean. Muniz, quien trabajó largas horas en una refinería, y su esposa Lisa, una secretaria de la escuela secundaria en Gallup, Nuevo México, salieron el jueves para Las Vegas, a más de seis horas de distancia.

“Ella estaba más que emocionada”, dijo Rosie Fernández, su amiga y supervisora ​​en la escuela secundaria donde trabajaron. “Para su esposo festejar su aniversario y hacer todo eso, esto fue algo grande para ella”.

La muerte de Romero-Muniz, confirmada por funcionarios de la escuela donde trabajaba, dejó a sus colegas ya la comunidad sacudidos, dijeron sus compañeros de trabajo.

Nacida y criada en la pequeña ciudad de Gallup, era una madre de tres hijos mayores y una secretaria en la Escuela Secundaria Miyamura, donde era responsable de poner disciplina a los estudiantes que se metían en problemas. Lisa tenía una cálida personalidad y una gran risa, siempre bromeando con sus compañeros de trabajo, dijo Fernández.

“Ella conocía al 90 por ciento de los niños de esta escuela. Hablaba con ellos como si estuviera hablando con sus propios hijos. La oía decir: “Sé que puedes hacer algo mejor que esto”, dijo Fernández.

El lunes por la mañana, los administradores pusieron carteles alrededor de la escuela para que los estudiantes escribieran mensajes de consuelo para Lisa.

Via @BrittanyKOB, on scene in Gallup- school district is mourning loss of employee Lisa Romero-Muniz in Las Vegas shooting. @kob4 pic.twitter.com/2XmBYzcpun

— Erica Zucco 🇺🇸 (@ericazucco) October 2, 2017