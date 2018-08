El congresista republicano por Nueva York Chris Collins fue arrestado esta mañana por cargos de abuso de información privilegiada presentados por el Departamento de Justicia, comunicaron hoy agentes de la Policía.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, informó que ofrecerá este mediodía una rueda de prensa para anunciar cargos de uso de información privilegiada contra Collins, congresista que representa al Distrito 27 de Nueva York; su hijo Cameron Collins y Stephen Zarsky, el padre de la prometida de este último, en relación con los valores de la empresa Innate Immunotherapeutics (“Innate”), una compañía de biotecnología australiana en cuya junta directiva sirvió Chris Collins.

A todos se les acusa así de múltiples cargos de fraude de valores, así como un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo por hacer declaraciones falsas.

New York Congressman Chris Collins allegedly passed inside stock information to his son, who used it to make favorable trades. https://t.co/Bb6GxMJ17O

— NPR (@NPR) August 8, 2018