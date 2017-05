Ariana Grande se disculpa y EE.UU. anuncia mayor seguridad

Mientras que la cantante Ariana Grande se disculpó por lo sucedido en su concierto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó hoy que aumentará la seguridad en conciertos y lugares públicos tras la explosión que ha dejado 19 muertos en Manchester (Reino Unido).

Y es que según el diario Reforma Ariana Grande suspendió indefinidamente su gira mundial tras el supuesto atentado terrorista, sin embargo esto aún no está confirmado por la misma intérprete.

Además dentro de su primera declaración sobre la tragedia, la artista tuiteó en su cuenta personal: “Roto, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, no tengo palabras”.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017