Apple pronto bloqueará textos mientras se conduce

La característica, llamada “No interrumpir mientras se maneja” (Do Not Disturb While Driving), será parte del iOS 11 de Apple, una nueva versión del software operativo para dispositivos móviles de Apple.

Según la National Highway Traffic Safety Administration, ocho personas mueren cada día en accidentes donde están envueltos los textos.

Si alguien envía un mensaje de texto mientras el usuario está conduciendo, el Iphone con la nueva característica podrá responder con un mensaje automático, donde dirá que está conduciendo y no puede contestar en ese momento.

Con la nueva característica, siempre que el celular esté conectado a un auto usando Bluetooth o un cable, o si el coche se está moviendo, el teléfono retendrá avisos de mensajes de texto o actualizaciones de noticias.

La pantalla del iPhone también se bloqueará para evitar que los conductores utilicen muchas de sus aplicaciones mientras conducen. Los pasajeros del auto tendrán la capacidad de indicar que no conducen y podrán desactivar la función.

Los usuarios podrán ver Apple Maps, la aplicación de navegación de Apple, mientras conducen, aunque no podrán ingresar destinos. Otras aplicaciones de navegación, como Google Maps, también funcionarán, aunque no tan fácilmente.

También los usuarios podrán utilizar Apple CarPlay en los automóviles que están equipados con él. Apple CarPlay es una interfaz de coche diseñada específicamente para permitir a los conductores escuchar y responder a los mensajes de texto utilizando comandos de voz y utilizar con seguridad otras características del iPhone durante la conducción.

Está disponible en una serie de fabricantes de automóviles, incluyendo General Motors (GM), Fiat Chrysler (FCAU), BMW y Honda (HMC), y funciona a través de una pantalla de computadora en el coche.

