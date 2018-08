RELACIONADO: Trump cancela el desfile militar

Trump dijo el viernes que ha cancelado los planes de un desfile militar en las calles de Washington debido a su costo “ridículamente alto”.

Trump acusó a políticos locales de inflar artificialmente los precios, aunque fuentes del Pentágono atribuyeron el costo estimado de 92 millones de dólares a los aviones, el equipo y el personal.

“Tal vez haremos algo el año próximo cuando el costo BAJE MUCHÍSIMO”, tuiteó el presidente.

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead…

….attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2018